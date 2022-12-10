Известный рокер раскрыл подробности своих разговоров с Горшеневым из «КиШ»

Подробности своих разговоров с экс-солистом популярной панк-группы «Король и Шут» Михаилом Горшеневым, умершим в 2013 году, раскрыл «Мосленте» его брат, известный рокер и экс-фронтмен группы «Кукрыниксы» Алексей Горшенев.

«Если бы Мишка был жив, он бы меня поддержал. Я с ним иногда и сейчас разговариваю. Так и слышу, как он говорит мне иногда: "А вот это что-то прикольное! Интересное!" А потом может сказать: "Вот это ты крутанул, Алексей. Ну, ты и идиот… Ты совсем с ума сошел? Ты куда полез вообще!"» — поделился он.

Музыкант признается, что такие беседы хоть и кажутся безумными, но он считает их очень добрыми теплыми. Горшенев отметил, что если бы сейчас его брат был жив, он бы с удовольствием сделал бы с ним какой-нибудь большой совместный проект.

Ранее в переходе московского метро переодетые в зеленых инопланетян музыканты исполнили композицию группы «Король и Шут» при помощи духовых инструментов. Очевидцы сняли их на видео.