Люди
Сегодня в 11:45
1 мин.

Тодоренко раскрыла подробности родов в присутствии мужа и сына

Тодоренко раскрыла подробности родов в присутствии мужа и сына
Кадр: Telegram-канал «Регина Путешественница»

Подробности родов в присутствии мужа и сына раскрыла телеведущая Регина Тодоренко в своем Telegram-канале. Она назвала это событие «единением сердец и душ».

«Мишка робко пробрался в родильную комнату и заулыбался, увидев нового члена семьи», — вспомнила Тодоренко о реакции старшего ребенка на появление на свет новорожденного.

К рассказу ведущая прикрепила фото с родов. В кадре — Тодоренко внутри круглого бассейна, вокруг нее — помощницы в родах, супруг и трехлетний сын.

Ранее Тодоренко опубликовала видео со вторых родов. В ролике видно, как знаменитость ест пиццу во время схваток.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.