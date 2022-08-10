Тодоренко раскрыла подробности родов в присутствии мужа и сына

Подробности родов в присутствии мужа и сына раскрыла телеведущая Регина Тодоренко в своем Telegram-канале. Она назвала это событие «единением сердец и душ».

«Мишка робко пробрался в родильную комнату и заулыбался, увидев нового члена семьи», — вспомнила Тодоренко о реакции старшего ребенка на появление на свет новорожденного.

К рассказу ведущая прикрепила фото с родов. В кадре — Тодоренко внутри круглого бассейна, вокруг нее — помощницы в родах, супруг и трехлетний сын.

Ранее Тодоренко опубликовала видео со вторых родов. В ролике видно, как знаменитость ест пиццу во время схваток.