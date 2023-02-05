Стали известны подробности убийства мужчины в подмосковном Подольске

Подробности убийства мужчины, который сделал замечание распивающим алкоголь на улице хулиганам, стали известны 112. ЧП произошло в подмосковном Подольске на улице Свердлова — двое человек до смерти избили мужчину.

«По предварительным данным, конфликт произошел из-за того, что Сергей Кирюханцев сделал замечание выпивающей компании. В итоге 34-летний Александр Большаков и 41-летний Сергей Худик накинулись на мужчину и стали его избивать вдвоем», — говорится в сообщении.

Прибывшие на место медики не смогли спасти 60-летнего мужчину, он скончался от полученных травм. На данный момент преступники уже задержаны. Известно, что 34-летний Большаков ранее был судим за кражу и грабеж.

По данным источника, Кирюханцева избивали на глазах у прохожих, но за мужчину никто не заступился, а преступники спокойно ушли с места преступления, оставив человека умирать.

Ранее о нападении на мужчину со смертельным исходом в центре подмосковного Подольска сообщили очевидцы в соцсетях.