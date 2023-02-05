В Подмосковье мужчину убили за сделанное за громкую музыку замечание

О нападении на мужчину со смертельным исходом в центре подмосковного Подольска сообщили очевидцы. Сообщение появилось в группе «Типичный Подольск» во «ВКонтакте».

«Убили мужчину на бульваре Юности, причина пока неизвестна. Женщина, с которой шел погибший, кричала, что его убили», — говорится в подписи к фото лежащего на дороге тела в черном пакете.

Местные жители рассказали, что все могло произойти из-за того, что погибший сделал замечание распивающим спиртные напитки на улице хулиганам, которым это не понравилось.

«Ужас, страшно вечером выходить. Это не подворотня, а центр города, где кругом люди», «Его избили, женщина, которая видела, сказала, что били по вискам», «На лавке пили мужики, громко слушали музыку, обнимались, мы их видели. Потом зашли в ТЦ, а когда вышли через полчаса, уже был труп», — написали юзеры в комментариях.

Ранее москвич попытался скрыть убийство женщины и был пойман через 15 лет. По подозрению в преступлении задержан 41-летний житель столицы.