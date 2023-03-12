Люди
12:57, 12 марта 2023
1 мин.

Раскрыты подробности убийства с участием сына депутата Госдумы

23-летнего уроженца Пензенской области убили в конфликте с участием сына депутата Госдумы.

Раскрыты подробности убийства с участием сына депутата Госдумы
Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

Подробности убийства с участием хоккеиста Артема Иванюженкова, сына депутата Госдумы Бориса Иванюженкова, раскрыл Telegram-канал «112». В ходе конфликта погиб 23-летний уроженец Пензенской области.

Убийство произошло в ночь с 11 на 12 марта в подмосковном гриль-баре, куда Иванюженков и его оппонент пришли со своими компаниями. Молодые люди не были знакомы ранее. В ходе драки погибший получил удар ножом в сердце.

Следственным отделом по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили в ведомстве. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что сейчас с родственниками Иванюженкова ведутся переговоры о его добровольной явке в отдел. По данным свидетелей, сын депутата нанес оппоненту удар холодным оружием и скрылся. Известно, что в 2020 году хоккеист насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.