Раскрыты подробности убийства с участием сына депутата Госдумы

Подробности убийства с участием хоккеиста Артема Иванюженкова, сына депутата Госдумы Бориса Иванюженкова, раскрыл Telegram-канал «112». В ходе конфликта погиб 23-летний уроженец Пензенской области.

Убийство произошло в ночь с 11 на 12 марта в подмосковном гриль-баре, куда Иванюженков и его оппонент пришли со своими компаниями. Молодые люди не были знакомы ранее. В ходе драки погибший получил удар ножом в сердце.

Следственным отделом по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили в ведомстве. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что сейчас с родственниками Иванюженкова ведутся переговоры о его добровольной явке в отдел. По данным свидетелей, сын депутата нанес оппоненту удар холодным оружием и скрылся. Известно, что в 2020 году хоккеист насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье.