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12:28, 12 марта 2023
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Сына депутата Госдумы заподозрили в убийстве в Подмосковье

РЕН ТВ: Сына депутата Госдумы от КПРФ Иванюженкова заподозрили в убийстве на вечеринке.

Сына депутата Госдумы заподозрили в убийстве в Подмосковье
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Сына депутата Госдумы от КПРФ Бориса Иванюженкова, хоккеиста «Сочи» Артема Иванюженкова заподозрили в убийстве в Подмосковье. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, сейчас с родственниками Иванюженкова-младшего ведутся переговоры о его добровольной явке в отдел. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Преступление произошло по случаю вечеринки в честь дня рождения, передает РЕН ТВ. Между гостями произошел конфликт, в ходе которого 23-летний мужчина погиб от ножевого ранения. По данным свидетелей, сын депутата нанес оппоненту удар холодным оружием и скрылся.

В 2020 году хоккеист насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье. В 2016 году его брат, старший сын депутата Антон Иванюженков наехал на двух людей, находясь за рулем автомобиля BMW X6.

Ранее в Москве задержали внебрачного сына политического деятеля Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна. Он подрался в ресторане и ударил полицейского.

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