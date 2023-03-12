Сына депутата Госдумы заподозрили в убийстве в Подмосковье

Сына депутата Госдумы от КПРФ Бориса Иванюженкова, хоккеиста «Сочи» Артема Иванюженкова заподозрили в убийстве в Подмосковье. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, сейчас с родственниками Иванюженкова-младшего ведутся переговоры о его добровольной явке в отдел. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Преступление произошло по случаю вечеринки в честь дня рождения, передает РЕН ТВ. Между гостями произошел конфликт, в ходе которого 23-летний мужчина погиб от ножевого ранения. По данным свидетелей, сын депутата нанес оппоненту удар холодным оружием и скрылся.

В 2020 году хоккеист насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье. В 2016 году его брат, старший сын депутата Антон Иванюженков наехал на двух людей, находясь за рулем автомобиля BMW X6.

Ранее в Москве задержали внебрачного сына политического деятеля Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна. Он подрался в ресторане и ударил полицейского.