10:45, 20 июля 2023
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Стали известны подробности убийства 11-летнего подростка в Москве
В Москве школьник нанес своей 11-летней жертве 15 ножевых ранений.
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»
Подробности убийства 11-летнего подростка в московском парке стали известны MK.RU. Издание сообщает, что 13-летний школьник нанес своей жертве 15 ножевых ранений и сбросил тело в колодец.
Кроме того, на месте преступления были найдены окурки сигарет и изъята пластиковая бутылка объемом 0,5 литра и несколько отрезков бумаги.
В правоохранительных органах «Известиям» сообщили, что, предположительно, мотивом убийства стал бытовой конфликт из-за личной неприязни.
Ранее сообщалось, что подросток признался в убийстве 11-летнего знакомого. В квартире подозреваемого нашли одежду с пятнами крови.