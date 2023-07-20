Стали известны подробности убийства 11-летнего подростка в Москве

Подробности убийства 11-летнего подростка в московском парке стали известны MK.RU. Издание сообщает, что 13-летний школьник нанес своей жертве 15 ножевых ранений и сбросил тело в колодец.

Кроме того, на месте преступления были найдены окурки сигарет и изъята пластиковая бутылка объемом 0,5 литра и несколько отрезков бумаги.

В правоохранительных органах «Известиям» сообщили, что, предположительно, мотивом убийства стал бытовой конфликт из-за личной неприязни.

Ранее сообщалось, что подросток признался в убийстве 11-летнего знакомого. В квартире подозреваемого нашли одежду с пятнами крови.