Стали известны подробности о выпускном легендарной балерины

Подробности выпускного вечера легендарной балерины Майи Плисецкой раскрыл в своей статье на «Мосленте» историк и журналист Валерий Бурт.

«Ученице хореографического училища Майе Плисецкой летом 1941-го было 16 лет. Девушка бегала на репетиции, танцевала Фею Крошку в «Спящей красавице» и Цветы в «Снегурочке», с восторгом следила за отточенностью арабесок знаменитой балерины из Ленинграда — Галины Улановой», — рассказал он.

21 июня 1941 года Плисецкая участвовала в выпускном концерте училища в сопровождении оркестра Большого театра на сцене его филиала с «Экспромтом» композитора Петра Чайковского. Позднее она вспоминала, что столичная публика приняла номер восторженно.

«Может быть, это был пик концерта. Мы кланялись без конца. Мать была в зале, и я сумела разглядеть ее счастливые глаза, лучившиеся из ложи бенуара», — процитировал Бурт воспоминания Плисецкой.

Утром 22 июня 1941 года никто из московских выпускников не знал, что на западных границах СССР начались тяжелые бои. «Они пришли домой, прикорнули на несколько часов, но вскоре вздрогнули от сообщения о нападении немецких войск, прозвучавшего из черной тарелки радио», — описал события тех лет историк.

Ранее москвичи назвали отличия советских выпускников от современных.