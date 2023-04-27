Раскрыты подробности задержания блогера Блиновской

Подробности задержания блогера и предпринимателя Елены Блиновской раскрыли РИА Новости со ссылкой на источник. Собеседник агентства сообщил, что бизнесвумен остановили у пограничного пункта Красная Горка в Смоленской области.

По данным Telegram-канала «112», накануне Блиновская приобрела билет на самолет в Алматы. Вылет был назначен на утро четверга, 27 апреля. По данным источника, блогер поменяла маршрут после предупреждения о возможном задержании в аэропорту.

Блиновскую обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей и легализации денежных средств в сумме более 43 миллионов рублей. В отношении создательницы известного «Марафона желаний» возбуждено уголовное дело.