Михаил Боярский поделился подробностями отношений с женой и дочерью

Свою жену Василисой Прекрасной назвал в беседе с «Мослентой» актер Михаил Боярский.

«Лариса Луппиан, моя жена, была только в Петербурге, а я был везде. Куда только меня судьба не закидывала! Она с этим смирилась. Более того, пожертвовала своей актерской карьерой ради того, чтобы воспитать наших детей. По-моему, у нее это получилось. Хорошая у меня жена, замечательная. Просто какая-то Василиса Прекрасная», — сказал артист.

По словам Боярского, супруга также следит за его здоровьем: гоняет на зарядку, за питанием следит, выпивать не дает и заставляет бросить курить. В их отношениях иногда бывают ссоры, но только на сцене, если расходятся их взгляды на профессиональные вопросы.

Что касается дочери родителей-актеров, известной актрисы Елизаветы Боярской, Михаил Сергеевич отметил, что теперь ему нужно учиться уже у нее, поскольку она далеко ушла вперед и активно снимается в кино.

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