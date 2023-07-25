Подростки залезли на крышу электрички в Подмосковье и попали на видео

Подростки залезли на крышу электрички на подмосковной станции «Расторгуево». Видео, записанное очевидцами, опубликовал Telegram-канал «Подмосковье №1».

По данным канала, инцидент произошел у платформы Павелецкого направления Московской железной дороги в подмосковном Видном. На кадрах трое молодых людей забрались на крышу остановившегося электропоезда.