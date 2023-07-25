10:42, 25 июля 2023
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Подростки залезли на крышу электрички в Подмосковье и попали на видео
Подростки залезли на крышу электрички на подмосковной станции.
Кадр: Telegram-канал «Подмосковье №1»
Подростки залезли на крышу электрички на подмосковной станции «Расторгуево». Видео, записанное очевидцами, опубликовал Telegram-канал «Подмосковье №1».
По данным канала, инцидент произошел у платформы Павелецкого направления Московской железной дороги в подмосковном Видном. На кадрах трое молодых людей забрались на крышу остановившегося электропоезда.
Поведение молодых людей возмутило пользователей сети. «Чьи-то органы для трансплантации поехали», «Слабоумие и отвага», — прокомментировали юзеры, отметив что подобные игры могут закончиться смертельным исходом.
Ранее в Подмосковье пострадал прокатившийся на крыше вагона поезда подросток.