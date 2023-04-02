Подросток спас ребенка из ледяной воды в Москве и попал на видео

Подросток спас ребенка из ледяной воды в Новой Москве. Ситуация попала на видео. Ролик с места событий опубликовал Telegram-канал .

По имеющейся информации, инцидент произошел в поселении Сосенское. Один из мальчиков провалился под подтаявший лед в местном водоеме, тогда на помощь ему пришел подросток и спас ребенка из воды. На берегу их ждали еще несколько ребят.