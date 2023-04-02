19:18, 02 апреля 2023
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Подросток спас ребенка из ледяной воды в Москве и попал на видео
Подросток спас ребенка из ледяной воды в Новой Москве.
Кадр: Telegram-канал «Москва на максималках»
Подросток спас ребенка из ледяной воды в Новой Москве. Ситуация попала на видео. Ролик с места событий опубликовал Telegram-канал .
По имеющейся информации, инцидент произошел в поселении Сосенское. Один из мальчиков провалился под подтаявший лед в местном водоеме, тогда на помощь ему пришел подросток и спас ребенка из воды. На берегу их ждали еще несколько ребят.
Опубликованные кадры собрали уже больше сотни положительных реакций пользователей сети.
Ранее, в начале января, сообщалось о том, что мужчина провел в ледяной воде Москвы-реки около десяти минут и выжил.