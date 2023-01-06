Мужчина провел в ледяной воде Москвы-реки около десяти минут и выжил

Мужчина провел в ледяной воде Москвы-реки северо-западе около десяти минут и выжил. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Прибывшие на место оперативные службы извлекли потерпевшего 1958 года рождения. Мужчина пробыл в воде около десяти минут», — говорится в сообщении. Состояние пострадавшего уточняется.

Инцидент произошел на северо-западе столицы, в районе дома 21 в Туркменском проезде. По информации источника, мужчину в воде заметили очевидцы и сразу вызвали спасательную бригаду.

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