В Подмосковье подросток умер от резкого повышения температуры

16-летний житель подмосковного Одинцово умер после резкого повышения температуры при ОРВИ, сообщает Telegram-канал Mash.

По сведениям канала, юноша не посещал школу и был на домашнем обучении из-за боязни его семьи заразиться сезонной вирусной инфекцией. Однако самоизоляция не помогла и молодой человек простудился: у него поднялась температура до 38 градусов, после чего он начал задыхаться и бредить.

Родители школьника вызывали скорую, однако приехавшие на место медики спасти подростка не смогли — у него произошла остановка сердца. Сообщается, что хронических заболеваний у него не было.

Ранее 17-летний студент умер во время тренировки по боксу в подмосковном Видном.