Стрельба сотрудника ГАИ по мужчине с ножом в Подмосковье попала на видео

«Полицейские потребовали у гражданина остановиться и бросить опасный предмет на землю. В ответ тот направился в сторону стражей правопорядка. На законные требования не двигаться мужчина не реагировал, продолжая приближаться. Затем он внезапно побежал на автоинспекторов, размахивая ножом», — сообщили в ведомстве.

Один из правоохранителей несколько раз выстрелил в воздух, однако это не остановило хулигана. Затем сотрудник ГАИ открыл стрельбу в сторону мужчины. Этот момент попал на видео, опубликованное Telegram-каналом Mash.

ГСУ СК России по Московской области сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины. «Он подозревается в применении насилия в отношении сотрудника полиции (часть 1 статья 318 УК РФ)», — заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что герой видео атаковал прохожих в парке в Домодедово и ранил охранника. Затем он выбежал на дорогу, начал бить по автомобилям и был задержан полицейскими.