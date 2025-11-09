Подсчитана доля коренных москвичей в столице

Стала известна доля коренных москвичей в столице. Данные раскрыла старший научный сотрудник лаборатории популяционной генетики ИОГен РАН Алеся Грачева, была выполнена в рамках программы «ДНК-идентификация». Об этом сообщает «МК».

«Доля индивидуумов русской национальности, которые в течение трех поколений рождались в Москве, составляет только 5 процентов», — сказала специалист.

По ее словам, в мегаполисах наблюдается огромный приток мигрантов, поэтому основная популяция представляет собой группу смешанного происхождения. Плюс к этому они активнее воспроизводят свой род, к примеру, если большинство москвичек рожают одного и двух детей, то жены мигрантов рожают по 3-4 ребенка.

Кроме того, Грачева рассказала о том, в каких районах живут представители разных этнических групп. В Центральном административном округе Москвы, в частности, на Арбате, отмечается более высокая плотность целого ряда разных этнических групп: армяне, евреи, татары, украинцы, азербайджанцы, грузины, молдаване и другие. Таджиков и узбеков, к примеру, много в Западном и Восточном Бирюлево.

Ранее вклад мигрантов в экономику Москвы оценили эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ). Так, с 2017 по 2023 год постоянные мигранты (которые переехали в Москву из других регионов России и из-за рубежа не более пяти лет назад), маятниковые, вахтовые и международные трудовые мигранты обеспечивали порядка 23-25 процентов ВРП.