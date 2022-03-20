Житель Подмосковья поджег жену во время ссоры

Житель подмосковного Сергиева Посада поджег жену во время ссоры. Об этом в воскресенье, 20 марта, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По информации источника, инцидент произошел ночью в доме на Новоуглическом шоссе. У 35-летней потерпевшей диагностировали сильные ожоги, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее стало известно, что 50-летняя жительница подмосковного Красноармейска убежала в пижаме от мужа и насмерть замерзла в лесу.