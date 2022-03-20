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Житель Подмосковья поджег жену во время ссоры
Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости
Житель подмосковного Сергиева Посада поджег жену во время ссоры. Об этом в воскресенье, 20 марта, сообщает телеканал РЕН ТВ.
По информации источника, инцидент произошел ночью в доме на Новоуглическом шоссе. У 35-летней потерпевшей диагностировали сильные ожоги, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.
По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку.
Ранее стало известно, что 50-летняя жительница подмосковного Красноармейска убежала в пижаме от мужа и насмерть замерзла в лесу.