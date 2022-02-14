Жительница Подмосковья убежала от мужа в пижаме и насмерть замерзла в лесу

50-летняя жительница подмосковного Красноармейска убежала в пижаме от мужа и насмерть замерзла в лесу. Об этом сообщает Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

По информации источника, женщина поссорилась с супругом и ночью выбежала на улицу в домашней одежде. Утром она не вернулась, и правоохранители объявили ее в розыск. По факту гибели женщины проводится проверка.

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