Поэт Рубинштейн рассказал о криминальном прошлом центрального района Москвы

О криминальном прошлом одного из центральных районов Москвы рассказал в интервью «Москвич Mag» известный российский поэт, библиограф, общественный деятель и журналист Лев Рубинштейн. По словам 75-летнего писателя, во времена его молодости по району Марьина Роща, где он сейчас живет, мог спокойно погулять далеко не каждый.

«Когда мы сюда приехали, историческая репутация Марьиной Рощи была в далеком прошлом, но когда я еще был студентом и однажды ухаживал за одной барышней, которая жила здесь, и решил ее проводить, она ответила: "Ни в коем случае. У нас такой райончик… Тебе туда не надо», — поделился он воспоминаниями.

Тогда девушка объяснила молодому Рубинштейну, что местные хулигану дадут ему проводить спокойно свою спутницу, но на обратном пути «обязательно спросят: "Что ты здесь делаешь?" со всеми вытекающими». Однако теперь, по мнению поэта, Марьина Роща стала вполне респектабельным районом.

Ранее москвичи вспомнили о страшном и опасном прошлом «главного криминального района» — легендарной столичной Хитровки.