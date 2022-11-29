Психолог раскритиковал поговорку про зайку и лужайку

Популярную поговорку про зайку и лужайку раскритиковал в личном Telegram-канале психолог Денис Долгов, написав о сложностях, с которыми сталкиваются люди при незапланированной беременности.

«Принимая одно из самых важных решений в своей жизни — о рождении детей, имеет смысл многократно подумать, достаточно ли у вас финансовых и человеческих сил для этого. Почему-то многие этим пренебрегают. Упование на что-то типа "дал бог зайку, даст и лужайку" очень часто приводит к серьезным сложностям и проблемам в жизни», — предупредил специалист.

Психолог написал, что дети «должны быть радостью, а не приговором к каторжным работам и долговой кабале». Незапланированная беременность может привести к тому, что родители в попытке наладить положение семьи будут чересчур уставшими, раздражительными и тревожными, неуверенными в завтрашнем дне. Все это не идет на пользу детской психике.

Ранее была названа самая частая у россиян причина обращения к психологу. 31 процент опрошенных пожаловались на тревожность.