Жена футболиста Погребняка официально подала на развод

Жена футболиста Павла Погребняка блогер Мария Шаталова официально подала на развод в московский суд. Материалы дела появились на сайте Преображенского районного суда столицы.

Как сообщает Mash, в иске Шаталова просит оставить трех общих детей супругов с матерью, а также решить вопрос с алиментами. При этом делить имущество блогер не планирует.

Известно, что Шаталова и Погребняк были вместе с 2014 года. В браке у них родились трое сыновей: Артем, Алексей и Павел. Футболист ушел из семьи в апреле 2023 года.

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