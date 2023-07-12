Юрист перечислил правила защиты прав на жилье при разводе
Юрист Назаров рассказал, как защитить права на жилье при разводе.
О том, как защитить свои права на жилье при разводе, рассказал в беседе с «Мослентой» юрист по делам особой сложности, правозащитник детей, семьи и материнства Назар Назаров. Он уточнил, что по Семейному кодексу России разделу подлежит только совместно нажитое имущество в равных долях между супругами.
«К тому же не имеет значения, работал один из супругов или нет, он также имеет право на свою долю в общей квартире. Если брак официально не оформлен, никакое имущество делиться не будет и останется в собственности того супруга, на которого оформлено»
Назар Назаров
юрист
Если у людей был заключен брачный договор, то все имущество делится так, как прописано в договоре. Однако нельзя оставить одного из супругов в крайне невыгодном положении, уточнил Назаров. Ситуация, когда, например, мужу уйдут все квартиры, нажитые в браке, а жене — ничего, будет незаконна. В этом случае договор легко оспорить.
«Недвижимое имущество, которое было унаследовано одним из супругов, приобретено им до брака или получено в дар, не подлежит разделу и считается личным имуществом. Однако если в такую квартиру вы значительно вложились финансово и сможете доказать это в суде, то имеете право требовать компенсацию за понесенные расходы»
Квартира делится в равных долях между супругами. Если кто-то из них хочет стать единственным собственником жилплощади, ему необходимо выплатить компенсацию второму супругу, равную стоимости доли в квартире. Например, если в классическом случае напополам делится трехкомнатная квартира, то бывшие супруги будут друг друга обременять. Таким имуществом невозможно будет самостоятельно пользоваться, и все вопросы необходимо будет согласовывать со второй стороной.
«Если есть возможность в судебном процессе получить денежную компенсацию за эту долю, то лучше пойти таким путем. Таким образом законодательство РФ защищает права каждого супруга, если брак был официально зарегистрирован. Невозможно оставить одному супругу все, а другому — ничего»
Церковный брак никак не влияет на раздел имущества, так как это юридический процесс, который регулирует российское законодательство. По законодательству РФ единственный брак, который признается, — это официально зарегистрированный в органах ЗАГС, уточнил специалист.
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