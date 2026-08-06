Пойманная с 15 бутылками контрабандного элитного вина стюардесса объяснилась

Домодедовские таможенники нашли 15 бутылок итальянского элитного вина в багаже 41-летней стюардессы, прибывшей из Вьетнама. Общая стоимостью контрабанды составила почти два миллиона рублей. Об этом говорится на сайте Федеральной таможенной службы России.

Бортпроводницу остановили на «зеленом» коридоре в ходе выборочного контроля. В ее чемодане находилось более 11 литров дорогостоящего алкоголя — оригинальные красные сухие вина Sassicaia, Bolgheri Sassicaia, произведенные в 2021 году.

Женщина объяснила, что привезла товары по просьбе бывшего коллеги. Все бутылки у нее изъяли.

Возбуждены дела об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров) и статьи 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений). Стюардессе грозит наказание в виде штрафа до двукратного размера стоимости товара с его конфискацией.

Ранее в аэропорту Домодедово таможенники пресекли контрабанду монет XIX века.