Следователи начали поиски информаторов Блиновской

О начале поисков информаторов, сообщивших блогеру Елене Блиновской об уголовном деле о неуплате налогов, сообщает Главное следственное управление СК России по Москве. Стало известно, что кто-то заранее предупредил предпринимательницу и она попыталась уехать из страны.

«Будут устанавливаться лица, которые осведомили обвиняемую об охраняемой законом следственной тайне», — говорится в пресс-релизе ведомства.

На допросе Блиновская полностью признала свою вину в попытке скрыться от следствия в другой стране и раскаялась в содеянном.

Ранее 27 апреля сообщалось, что в отношении блогера Блиновской возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей и легализации денежных средств в сумме более 43 миллионов рублей.