В Москве девушка показала грудь в обмен на бутылку шампанского и попала на видео

Девушка показала грудь в обмен на бутылку шампанского в одном из московских баров. Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Плохие новости 18+».

На кадры попал момент, когда с посетительницы бара сначала снимают топик, после чего снимают бюстгальтер. Предмет нижнего белья она отдала бармену, после чего девушку, которая на тот момент была уже топлес, облили шампанским из бутылки. Остальные посетители заведения наблюдали за происходящим.