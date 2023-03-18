Две девушки показали растяжку в вагоне московского метро и попали на видео

«Парни оценят», «Ужас, прославились на весь город», «Самовыражаться больше негде что ли?» «Я, как мать, первым делом бы подошла и выкинула бы их из вагона», «Весна пришла, голодные выползли наружу», — прокомментировали юзеры.

На ролике одна из девушек, одетая в спортивную форму, делает разминку, а другая, в малиновом обтягивающем костюме и на высоких каблуках, пытается достать выпрямленной ногой до потолка вагона.

Ранее танцы пожилой женщины в вагоне метро восхитили пользователей сети.