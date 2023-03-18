Две девушки показали растяжку в вагоне московского метро и попали на видео
Две девушки продемонстрировали свою растяжку пассажирам московского метро.
На видео попали две девушки, решившие показать свою растяжку пассажирам в вагоне поезда московского метро. Ролик, опубликованный в Telegram-канале «Новости Москвы», возмутил пользователей сети.
«Парни оценят», «Ужас, прославились на весь город», «Самовыражаться больше негде что ли?» «Я, как мать, первым делом бы подошла и выкинула бы их из вагона», «Весна пришла, голодные выползли наружу», — прокомментировали юзеры.
На ролике одна из девушек, одетая в спортивную форму, делает разминку, а другая, в малиновом обтягивающем костюме и на высоких каблуках, пытается достать выпрямленной ногой до потолка вагона.
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