Женщина станцевала в вагоне метро и восхитила пользователей сети

«Просто позитивная женщина», «Красотка», «Здесь все культурно и аккуратно», «Заводная бабуля», «Лучше на такое посмотреть, чем на "инстасамок"», «Вот типично российская тема: кто думает, что на видео стыд и позор, это ваш стыд. Значит, вас позорили. Радоваться за хорошее настроение людей нужно, чтоб самим быть здоровыми», — прокомментировали юзеры.

На ролике женщина с седыми волосами танцует под музыку в полупустом вагоне метро, проходя между рядами с сидящими пассажирами.

Ранее москвичи обсудили адекватность танцующих пассажиров в метро. Поводом для дискуссии стала видеозапись, на которой запечатлена танцующая в вагоне девушка.