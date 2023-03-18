Женщина станцевала в вагоне метро и восхитила пользователей сети
Пожилая женщина станцевала в вагоне поезда московского метро и попала на видео.
Пожилая женщина станцевала в вагоне поезда московского метро и восхитила многих пользователей сети. Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Новости Москвы».
«Просто позитивная женщина», «Красотка», «Здесь все культурно и аккуратно», «Заводная бабуля», «Лучше на такое посмотреть, чем на "инстасамок"», «Вот типично российская тема: кто думает, что на видео стыд и позор, это ваш стыд. Значит, вас позорили. Радоваться за хорошее настроение людей нужно, чтоб самим быть здоровыми», — прокомментировали юзеры.
На ролике женщина с седыми волосами танцует под музыку в полупустом вагоне метро, проходя между рядами с сидящими пассажирами.
Ранее москвичи обсудили адекватность танцующих пассажиров в метро. Поводом для дискуссии стала видеозапись, на которой запечатлена танцующая в вагоне девушка.