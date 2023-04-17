Назван опасный показатель потери веса при диете

Опасный показатель потери веса при диете назвала «Мосленте» кандидат медицинских наук, диетолог Инна Кононенко. По ее словам, нормальным считается похудение на 450-900 граммов в неделю.

Быстрая потеря веса выше указанных значений грозит организму дефицитом питательных веществ, обезвоживанием и другими проблемами со здоровьем, предупредила врач. Однако если у человека имеются отеки, в первую неделю диеты он может сбросить 2-3 килограмма.

«Важно отметить, что потеря веса не всегда совпадает с потерей жира, и слишком быстрое похудение часто может привести к потере мышечной массы, что может нанести ущерб общему метаболизму», — добавила Кононенко. Для безопасного похудения эксперт порекомендовала сочетать здоровое и сбалансированное питание с регулярными физическими упражнениями.

Ранее нутрициолог Наталья Конюхова расписала алгоритм действий для желающих перестать заедать стресс. Она посоветовала включить в свой режим дня физическую активность.