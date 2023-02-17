Мужчина похитил школьницу у образовательного учреждения в Москве

Мужчина похитил одиннадцатиклассницу у одной из школ в Москве на Вяземской улице с целью женитьбы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Дядя высадил из машины ученицу 11-го класса школы. После этого девушка исчезла», — говорится в новости.

Позже похититель, который ранее уже просил руки девушки, связался с семьей своей возлюбленной и заявил о планах жениться на ней. Отец школьницы обратился в полицию. Сейчас проводится проверка и ведется поиск похищенной.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Москве «Мосленте» заявили, что не располагают информацией об этом резонансном случае.

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