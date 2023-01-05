Кинолог разъяснила опасность прогулок с собакой без поводка

Опасность прогулок с собакой без поводка разъяснила «Мосленте» кинолог, кандидат сельскохозяйственных наук, эксперт Московской академии сельского хозяйства Екатерина Гимазитдинова. По ее словам, даже воспитанных питомцев не стоит отпускать в «свободное плавание».

«В условиях города собака без поводка — потенциальная проблема для хозяина. Собака может испугаться — и тогда она убежит от вас. Или сама напугает прохожих, которыми могут оказаться и дети, и пожилые люди. Другие собаки могут наброситься на нее и покалечить, а без поводка вытащить животное из конфликта будет сложно. Это только небольшой список проблем, которые могут возникнуть, не говоря уже о том, что собака без поводка не всегда управляема и послушна», — заявила специалист.

Собаку можно периодически выпускать гулять без поводка, но это следует делать в парке или лесу без железнодорожных путей, автомагистралей и оврагов. Такой разминки животному будет достаточно раз в неделю. Гимазитдинова также напомнила, что такая физическая нагрузка нужна не всем породам — некоторым достаточно небольших совместных пробежек, упражнений и активных занятий во время ежедневных прогулок на поводке.

Ранее правила экологичного содержания собаки назвал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В первую очередь, он порекомендовал отказаться от корма в маленьких упаковках, что сократит количество производимого мусора.