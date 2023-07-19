Дроздов рассказал о болезни из-за экстремального похудения

О воспалении кишечника из-за экстремального похудения рассказал SHOT известный российский телеведущий Николай Дроздов. Он сообщил о резких болях после сброса 15 килограммов.

Эндоскопическое исследование показало, что у Дроздова дивертикулез — процесс формирования грыжеподобных карманов в стенках кишечника, из-за которых появляется воспаление. Кроме того, ему диагностировали кишечную непроходимость, увеличение предстательной железы и нашли кисты на почках.

Врачи прописали телеведущему строгую диету. До конца месяца ему придется пробыть в больнице. Сам же Дроздов пояснил, что решился на похудение с 90 до 75 килограммов из-за появившегося у него живота.

Ранее московские врачи диагностировали у телеведущего Дроздова катаракту и глаукому.