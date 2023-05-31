Шеф-повар Ивлев поделился секретом похудения на 23 килограмма

Секретом похудения на 23 килограмма поделился с Teleprogramma.pro шеф-повар и телеведущий Константин Ивалев. Он сообщил, что перешел на правильное питание.

Ивлев подчеркнул, что не ограничивает себя в еде, но следит за ее составом. «Я всегда очень плотно завтракаю и очень хорошо обедаю. А на обед, как бы это смешно ни было, я всегда ем суп. Вечером лучше уходить в белок и клетчатку», — отметил он.

Шеф-повар призвал худеющих не бояться есть фастфуд, но правильно вписывать его в свой рацион. «Человек, который занимается своим питанием, должен есть 200 граммов углеводов в день. Чтобы ты понимал, в 100 граммах жареной картошки фри всего лишь 29 граммов углеводов. Конечно же, фастфуд после пяти часов лучше не есть, потому что он тяжелее переваривается», — пояснил он.

Ранее секретом похудения на 20 килограммов поделился рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов). Главным фактором при приведении тела в хорошую форму музыкант назвал контроль питания: подсчет калорий и самодисциплину.