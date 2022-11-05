Диетолог Гинзбург раскрыл способ похудеть до Нового года

Способ похудеть до Нового года раскрыл врач-диетолог Михаил Гинзбург в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен». По его словам, самочувствие может заметно улучшиться уже при потере пары лишних килограммов.

Начать диету можно с мягкого разгрузочного дня. «Очень важно в этот день походить хотя бы 30-50 минут в хорошем бодрящем темпе. Мышцы начнут лучше расходовать жир, снизится аппетит», — посоветовал Гинзбург. Вечером после прогулки рекомендуется принять ванну и выспаться.

На следующий день можно начать нестрогую кетодиету. «Мягкое кето отличается тем, что мы не высчитываем досконально количество углеводов. Просто убираем из питания весь сахар, крупы, макароны и, за очень редким исключением, хлеб», — объяснил врач.

В рацион следует добавить больше овощей, льняного масла и белой рыбы. В умеренном количестве можно потреблять кисломолочные напитки, яйца и орехи. В день можно позволить себе один фрукт и столовую ложку ягод. В начале диеты разрешено съедать пару ломтиков отрубного или бородинского хлеба, но после третьего дня ограничений от них стоит отказаться.

«Кето — это единственная программа питания, которая не снижает расходы энергии. Вы чувствуете себя бодрым», — назвал преимущество такой диеты Гинзбург. Он также порекомендовал гулять или делать зарядку по 40-50 минут в день, высыпаться и принимать бодрящий душ с утра.

Ранее Гинзбург раскрыл два способа снизить аппетит. Эффективным будет использование предварительной закуски перед основным приемом пищи.