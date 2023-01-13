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16:14, 13 января 2023
1 мин.

Поклонники осудили «выставившую себя напоказ» певицу Глюкозу

Поклонники осудили «выставившую себя напоказ» певицу Глюкозу
Кадр: @glukozamusic

Видео в откровенном боди опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза. Поклонники в комментариях осудили ее за подобный контент.

«Мамы такие мамы», — подписала ролик артистка. В кадре она сидит на кровати и широко улыбается на камеру.

«Может, хватит выставлять себя напоказ? Все знают, что под одеждой находится», — отметила одна из подписчиц. Многие юзеры ее мнение поддержали и призвали Глюкозу удивлять их своим творчеством, а не идеальной фигурой.

Ранее Глюкозу в белье назвали «русской Ким Бейсингер». «Нельзя так бесцеремонно показывать свою красоту! Лопнуть можно от зависти!» — заявил один из подписчиков певицы.

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