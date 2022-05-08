Россияне назвали условие для отказа от покупки автомобиля

Россияне откажутся покупать новые и подержанные автомобили при одном условии. Его они назвали в онлайн-опросе аналитического агентства «Автостат».

В исследовании респонденты указали, что откажутся от покупки новых и подержанных машин, если средняя цена на них вырастет до двух миллионов 34 тысяч рублей. В опросе приняли участие 4,6 тысяч человек.

При этом почти половина опрошенных не станет приобретать автомобиль, если транспортное средство подорожает на 20 процентов. Только 32 процента респондентов заявили о готовности купить машину, подорожавшую на 30 процентов.

«Когда машины подорожают в 1,5 раза, то желание приобрести их останется только у каждого седьмого (14 процентов). Практически на том же уровне (13 процентов) сохранится доля тех, кто готов купить автомобили, даже если они прибавят в цене 80 процентов и более», — сообщили аналитики.

Уточняется, что средняя цена машины на данный момент составляет чуть более полутора миллиона рублей.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев спрогнозировал снижение цен на автомобили в России. По его словам, дальнейшее подорожание машин маловероятно в связи с укреплением рубля.