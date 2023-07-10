13:31, 10 июля 2023
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Жительница Подмосковья выгуляла полдюжины свиней и попала на видео
Жительница Балашихи выгуляла шестерых свиней на поводках.
Кадр: Telegram-канал «Подмосковье сегодня»
Жительница Балашихи выгуляла шестерых свиней на поводках и попала на видео. Ролик опубликован в Telegram-канал «Подмосковье №1».
Сообщается, что женщина держит свиней в качестве домашних животных и периодически выгуливает их. На этот раз хозяйку с питомцами заметили между улицами Солнечная и Заречная. Судя по кадрам, животные спокойно реагируют на выгул в общественных местах.
Ранее две свиньи прошли по московской улице и рассмешили пользователей сети.