Жительница Подмосковья выгуляла полдюжины свиней и попала на видео

Сообщается, что женщина держит свиней в качестве домашних животных и периодически выгуливает их. На этот раз хозяйку с питомцами заметили между улицами Солнечная и Заречная. Судя по кадрам, животные спокойно реагируют на выгул в общественных местах.

Ранее две свиньи прошли по московской улице и рассмешили пользователей сети.