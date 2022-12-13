Полет букета невесты на свадьбе Джигана и Самойловой попал на видео
Модель и блогер Оксана Самойлова бросила букет невесты подругам на свадьбе с рэпером Джиганом. Видео с места событий попало в Instagram-аккаунт (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) певицы Клавы Коки, посетившей торжество.
На кадрах запечатлен бросок и полет в толпу букета кремовых роз. Цветы поймала Кока. «Я следующая! Где жених? Оксана сказала, что будет подружкой невесты», — заявила певица.
Джиган и Самойлова устроили повторное торжество в 10-летнюю годовщину брака. Ранее в сети появились их первые свадебные фото. На них Самойлова и Джиган позируют в домашнем интерьере, украшенном белыми цветами. «Эта свадьба куда важнее спустя 10 лет. Сегодня наша уже такая большая семья переходит на следующий уровень вместе, в окружении четырех детей», — призналась блогерша.