Полет букета невесты на свадьбе Джигана и Самойловой попал на видео

На кадрах запечатлен бросок и полет в толпу букета кремовых роз. Цветы поймала Кока. «Я следующая! Где жених? Оксана сказала, что будет подружкой невесты», — заявила певица.

Джиган и Самойлова устроили повторное торжество в 10-летнюю годовщину брака. Ранее в сети появились их первые свадебные фото. На них Самойлова и Джиган позируют в домашнем интерьере, украшенном белыми цветами. «Эта свадьба куда важнее спустя 10 лет. Сегодня наша уже такая большая семья переходит на следующий уровень вместе, в окружении четырех детей», — призналась блогерша.