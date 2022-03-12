Врач-диетолог нашла полезную альтернативу фастфуду

Врач отдела диетологической помощи ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Елизавета Варданян нашла полезную альтернативу фастфуду. Ее процитировало агентство РИА Новости.

К продуктам, которые можно использовать в качестве полезного перекуса, эксперт отнесла орехи, сыры, овощи, фрукты и ягоды. Так, жирный и вредный бургер, подчеркнула Варданян, лучше заменить домашним бутербродом из цельнозернового хлеба с овощами и сыром.

Диетолог отметила, что фастфуд — это богатая трансжирами еда, которую чаще всего готовят на дешевом растительном масле, что отрицательно сказывается на здоровье. К примеру, при злоупотреблением такой пищей возрастает риск инсулинорезистентности и воспалительных реакций.

Частое употребление сладких напитков может спровоцировать появление кариеса, сахарного диабета, хронических метаболических недугов, а также заболеваний сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. «Ежедневное потребление одного литра обычной кока-колы приводит к увеличению накопления жира в печени. При этом полуобезжиренное молоко с той же калорийностью не оказывает подобного эффекта», — заметила Варданян.

Специалист порекомендовала заменить сладкие газировки обычной водой. Для вкуса в нее можно добавить травы или цитрусовые. Врач добавила, что соки, компоты и морсы также являются напитками с высоким содержанием сахара, поэтому и их употребление лучше свести к минимуму.

Ранее врач Михаил Гинзбург рассказал об «идеальной замене» фастфуда.