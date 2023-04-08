Доктор Мясников напомнил о суперполезном продукте для иммунитета

Суперполезным для иммунитета продуктом в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвал морскую капусту врач и телеведущий Александр Мясников.

Доктор пояснил, что морская капуста из водорослей поддерживает нормальную работу иммунной системы, щитовидной железы и желудочно-кишечного тракта. Ламинария содержит в себе массу витаминов и микроэлементов, а главный ее плюс — в высоком содержании йода.

Специалист добавил, что люди только начинают оценивать пользу морских водорослей для организма. У продукта, который ранее был не очень популярным, становится все больше поклонников, а шеф-повара вводят морскую капусту в меню лучших ресторанов.

Ранее соведущий Малышевой развеял миф о пользе меда и чеснока для иммунитета.