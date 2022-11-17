В программе Малышевой раскрыли полезное свойство стресса

Полезное свойство стресса раскрыли в программе «Жить здорово!» на Первом канале ее ведущая, терапевт Елена Малышева, и иммунолог Андрей Продеус.

По словам Малышевой, стрессовое состояние снижает воспалительные процессы в организме и притупляет боль, поэтому человеку становится проще действовать. Однако терапевт добавила, что если переживать отрицательные эмоции, ничего не делая, то стресс перерастет в затяжной и приведет к заболеваниям.

«Стресс — это приспособительный механизм, который природа придумала для того, чтобы человек мог эффективно жить и пережить многие этапы своего развития», — подтвердил Продеус. По его словам, при стрессе в организме человека высвобождается сахар, питающий мозг, сердце и мышцы. Это дает энергию для размышлений и активной деятельности.

Ранее Малышева назвала способы избавиться от вызванной стрессом головной боли. Она порекомендовала сразу купировать дискомфорт с помощью медикаментов, не дожидаясь его развития.