Кардиолог перечислила полезные для сосудов продукты

Полезные для сосудов продукты перечислила Роскачеству врач-кардиолог Мария Королева.

«Добавьте в свой рацион ярко окрашенные фрукты и овощи — они богаты биофлавоноидами и антиоксидантами, полезными для сердца и сосудов. Биофлавоноиды — это фитонутриенты, которые придают фруктам и овощам их яркий цвет. Разновидность биофлавоноида рутин уже давно используется для улучшения кровообращения. Его много в яблоках и цитрусовых», — сказала врач. Она отметила, что фрукты и овощи полезны еще и благодаря клетчатке, нормализующей уровень холестерина.

Стоит добавлять в рацион листовую зелень для обеспечения циркуляции кислорода в организме. Укрепят и защитят сосуды шпинат, цветная и брюссельская капуста. Кардиолог также отметила пользу специй. Например, куркума является мощным противовоспалительным средством и помогает предотвратить затвердение артерий, а кайенский перец стимулирует кровообращение, помогая поддерживать приток крови.

Кроме того, следует пить достаточное количество воды: из нее на 93 процента состоит плазма крови. Ежедневно надо выпивать 30 миллилитров воды на один килограмм массы тела.

Ранее были названы самые полезные продукты в зимний период. В рацион надо добавлять овощи и фрукты, богатые витаминами.