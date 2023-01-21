Названы самые полезные продукты в зимний период

Самые полезные продукты, которые желательно употреблять людям в зимний период назвала Диетолог Людмила Микитюк. В разговоре с «Известиями» она отметила, что в этот период в рацион лучше добавлять овощи и фрукты, богатые витаминами.

«Одним из самых важных врач считает витамин С — природный усилитель иммунитета, обладающий противовирусными свойствами. Он помогает снизить риск заражения вирусными инфекциями, сократить продолжительность болезни и уменьшить ее тяжесть. Витамин C содержится, в частности, в цитрусах, квашеной капусте, шиповнике», — рассказала специалист.

Врач также посоветовала есть зимой более калорийную и теплую пищу. Стоит, например, добавить в свой рацион рыбу, которая является источником жирных кислот омега-3, супы и овсянку, богатую питательными веществами. По ее словам, не стоит забывать и о ягодах — черника, малина и клубника помогают предотвратить выброс гормона кортизола. При его избытке люди страдают от бессонницы и испытывают проблемы с лишним весом. Стоит употреблять и бананы, в которых содержится мелатонин, регулирующий процессы сна.

Ранее в программе Малышевой были названы продукты для восстановления печени.