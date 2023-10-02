Доктор Гинзбург назвал самые полезные кисломолочные продукты

Самые полезные кисломолочные продукты назвал врач-диетолог Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik. По его словам, лучше всего употреблять продукцию местного производства.

«Обычно такие продукты более невзрачные на вид, в простых пакетах, но это "живые" продукты. Это могут быть национальные кисломолочные продукты, например катык, айран», — пояснил Гинзбург.

Доктор порекомендовал употреблять стакан кефира или 200 граммов творога в день. Такое количество покрывает суточную потребность в кальции и бифидобактериях.

«Бактерии необходимы для поддержания здоровой микрофлоры кишечника, которая участвует в пищеварении, в стимуляции иммунитета, в профилактике возрастных и онкологических заболеваний», — отметил эксперт.

Ранее Гинзбург назвал четыре продукта для облегчения простуды.