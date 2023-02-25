Названы самые полезные начинки для блинов

Самые полезные и при этом сытные начинки для блинов назвала в беседе с «Газетой.Ru» врач-диетолог медицинской лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

«Надолго насыщают и при этом обладают низким гликемическим индексом блины с белковыми начинками — икрой, яйцами, отварным или запеченным мясом, припущенной или слабосоленой рыбой», — сказала она.

Врач посоветовала не отказываться от приятного дополнения к блинам — сметаны, но выбирать продукт лучше с жирностью не более 15 процентов.

«Если смешать не очень жирный творог или творожный сыр с мелко нарезанной свежей зеленью, получится еще одна не менее полезная начинка», — добавила эксперт.

Какими бы полезными не были блины, не стоит делать их основой рациона даже на масленичной неделе, подчеркнула Русакова. За один прием пищи, по ее словам, нужно есть не более двух-трех блинов.

Пациентам с болезнями ЖКТ, больным сахарным диабетом и страдающим от избыточного веса диетолог порекомендовала полностью отказаться от блинов или серьезно ограничить их потребление.

Ранее правила хранения уже приготовленных блинов назвала эксперт по здоровому образу жизни, основательница международного ЗОЖ-проекта «На соках» Екатерина Вохмянина. Она уточнила, что способ хранения блинов зависит от того, с начинкой они или без.