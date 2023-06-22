Эндокринолог назвала самые полезные летом напитки

Самые полезные летом напитки назвала в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. По ее словам, кроме воды в жару отлично подойдут несладкие травяные чаи с добавлением дольки лимона или имбиря.

Кроме того, для утоления жажды подойдут отвар шиповника, оставленный на ночь в термосе, и заваренные кипятком сезонные ягоды или фрукты (яблоко, абрикосы) в небольшом количестве. В список Павловой также вошли домашний морс без сахара, сваренный за пять минут, и компот из сухофруктов без сахара.

Все перечисленные напитки, по ее словам, содержат много полезных веществ, но их следует пить раз в день не больше стакана.

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