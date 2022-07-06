Доктор Мясников перечислил полезные пищевые привычки

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил полезные пищевые привычки в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Эти универсальные рекомендации подходят для всех возрастов.

Прежде всего доктор напомнил, что не стоит пропускать приемы пищи. Не успевая поесть из-за нехватки времени, человек наносит вред своему здоровью, отметил врач.

Не следует забывать о физических нагрузках. «Поел — и двигайся», — рекомендовал Мясников. Правильное питание необходимо сочетать с активностью, иначе полезный рацион не будет эффективен.

Врач посоветовал есть в компании, чтобы не переедать. При одиночной трапезе человек может погрузиться в свои мысли и не заметить увеличения количества потребляемой еды.

По мнению Мясникова, вкусную и вредную еду можно позволять себе раз в неделю при условии здорового питания в остальное время. «Пищи нет полезной и вредной. Есть правильный и неправильный образ питания», — добавил врач. Однако в повседневном рационе обязательно должны присутствовать овощи, а вот жирную пищу с низким уровнем клетчатки лучше свести к минимуму.

«Главное — не обжираться. Главное — не есть на ночь. Убрать мучное и сладкое, стараться есть поменьше вкусненького и больше двигаться», — заключил эксперт.

Ранее Мясников назвал лучший вариант завтрака.