Нутрициолог назвала главное правило приема пищи

По словам специалиста, этим трюком часто пользуются родители малышей, включая им на экране смартфона или планшета мультфильмы. Так, незаметно для себя ребенок может съесть большую тарелку еды, от которой ранее он отказывался. Мещерякова подчеркнула, что подобные действия негативно сказываются как на детях, так и на взрослых.

Для того, чтобы процесс пищеварения работал правильно, организм должен выделять ферменты и желудочный сок. Этого, по словам диетолога, можно добиться только тогда, когда человек концентрируется на еде и ее вкусе, а не на фильме или интересном разговоре.

«И самое важное: сильный отвлекающий фактор — это тотальное снижение контроля за качеством пищи. Как итог — набор лишнего веса и трансформация пищевых привычек», — отметила эксперт в области здорового питания.

На один прием пищи специалист рекомендует отводить 15-30 минут. В это время следует исключить любые негативные источники информации, а также соцсети и телевизор. Так человек включается в правильный процесс пищеварения и сможет получить от еды удовольствие и пользу, заключила Мещерякова.

Ранее диетолог Гридина призвала не запивать пищу холодной водой. Она пояснила, что прохладные напитки могут негативно влиять на процесс пищеварения.