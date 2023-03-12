Доктор Мясников заявил о важности перемены принципов питания с возрастом

О важности перемены принципов питания с возрастом заявил в своей авторской программе на телеканале «Россия 1» известный врач и телеведущий Александр Мясников. Доктор подчеркнул, что у человека за 60 обязательно должен быть небольшой избыточный вес.

«Люди, у которых нормальная или пониженная масса тела в пожилом возрасте, живут чуть меньше, чем те, кто имеет слегка избыточный вес», — объяснил он.

Мясников предупредил, что с возрастом пищеварительный тракт человека начинает работать хуже, поэтому сырыми овощи и фрукты лучше больше не есть, куда безопаснее употреблять их в приготовленном виде.

Многим возрастным людям стоит перейти на дробное питание, есть больше растительного белка и меньше животного.

«Те хронические болезни, которые мы с возрастом приобретаем, каждая за собой "тянет" определенные диетические изменения», — рассказал врач.

Ранее Мясников заявил о влиянии тыквенных семечек на продолжительность жизни мужчин. Они продлевают жизнь представителям сильного пола из-за селена.