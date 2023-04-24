Доктор Павлова составила рейтинг полезных заправок для салатов

Рейтинг полезных заправок для салатов составила и опубликовала в своем Telegram-канале врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. Она предложила заправлять салаты лимонным соком, оливковым маслом и бальзамическим уксусом.

«Лимонный сок — это, во-первых, витамин С. Во-вторых, он дает вкус и подчеркивает другие продукты, а в-третьих — снижает конечные продукты гликирования, которые образуются при реакции белков и жиров с сахарами под воздействием высоких температур (при сушке, жарке, копчении и так далее). Конечно, в салатах из свежих овощей их нет, но если в блюдо добавлены морепродукты, сыры, маринованные грибы, яйца или мясо — уже появляются», — рассказала Павлова. Доктор объяснила, что конечные продукты гликирования влияют на риски развития ряда болезней — атеросклероза, диабета и Альцгеймера.

В оливковом масле, по ее словам, много полиненасыщенных жирных кислот (в первую очередь — Омега-3), которые дают противовоспалительный эффект, что важно для сердца и сосудов.

Бальзамический уксус, как и лимонный сок, уменьшает количество конечных продуктов гликирования. «Но он уменьшает и некоторое количество полезных веществ в организме, все-таки уксус — токсическое вещество для нашей печени», — предупредила эндокринолог.

Ранее Павлова объяснила важность магния для организма человека. Она рассказала о его влиянии на стрессоустойчивость и нервные клетки.