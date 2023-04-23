Доктор Павлова объяснила важность магния для организма человека

Важность магния для организма человека объяснила в своем Telegram-канале врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

«Магний улучшает стрессоустойчивость. Железы внутренней секреции, вырабатывающие гормоны стресса, "чувствуют", если магния мало, и начинают работать активнее. Когда же его в организме достаточно, гормонов стресса вырабатывается меньше», — рассказала доктор.

По ее словам, магний также помогает справиться с двигательным возбуждением: уменьшает возбудимость нейронов и замедляет нервно-мышечную передачу. Элемент усиливает влияние важнейшего тормозного нейромедиатора мозга — гамма-аминомасляной кислоты — на нервные клетки.

Кроме того, магний принимает участие в сотнях реакций углеводно-фосфорного и энергетического обменов, а также в метаболизме глюкозы. Он способствует выведению «плохого» холестерина, стимулирует моторику кишечника и желчеотделение, снижает риск камнеобразования в мочевых путях, играет важную роль в передаче генетической информации.

«Магний нормализует артериальное давление и деятельность мышц, в том числе миокарда. Он необходим для производства универсального источника энергии для всех биохимических процессов в организме — молекулы АТФ, поэтому недостаток элемента приводит к повышенной утомляемости», — отметила Павлова.

Эндокринолог уточнила, что взрослому человеку требуется 420 миллиграммов магния в сутки, ребенку — от 55 до 400 миллиграммов. «Кстати, около 25 граммов магния уже содержится в организме взрослого человека — большая часть в виде фосфатов и бикарбоната находится в костях», — рассказала она.

Ранее Павлова перечислила симптомы дефицита гормонов щитовидной железы. Она отнесла к ним апатию и нерегулярный стул.